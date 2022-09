Βρετανία: Βουλευτές των Τόρις φοβούνται ότι χάνουν τους ψηφοφόρους τους

Η καταβαραθρωμένη επενδυτική εμπιστοσύνη στη Βρετανία θα ανακάμψει μόνο εάν ο υπουργός Οικονομικών Κουάζι Κουάρτενγκ ακυρώσει το οικονομικό σχέδιο που προκάλεσε τέτοια αναταραχή στις χρηματοοικονομικές αγορές, όπως προειδοποίησαν σήμερα επιφανείς οικονομολόγοι και στελέχη τραπεζών.

Η λίρα υποχώρησε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 1,0327 δολαρίου χθες ενώ ξεπούλημα καταγράφηκε στα κρατικά ομόλογα καθώς επλήγη η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην νέα κυβέρνηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Ο Αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς δήλωσε ότι το πρώτο βήμα στην ανάκτηση της αξιοπιστίας δεν «είναι να πει κανείς απίστευτα πράγματα», μετά τις δηλώσεις του Κουάρτενγκ που άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μειώσεις φόρων, επιπλέον των περικοπών ύψους 45 δισεκ. λιρών οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το χρέος και τις οποίες ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο Σάμερς, πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κατέδειξε την αύξηση των επιτοκίων στο μακροπρόθεσμο βρετανικό χρέος ως μια «χαρακτηριστική κατάσταση όπου έχει χαθεί η αξιοπιστία» και δήλωσε ότι η κρίση θα επηρεάσει τη βιωσιμότητα του Λονδίνου ως παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κέντρου.

