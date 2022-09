Με καταστροφική μανία χτύπησε τη Φλόριντα ο κυκλώνας Ιαν

Ο ισχυρός κυκλώνας Ίαν έπληττε χθες Τετάρτη στη Φλόριντα με πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ήδη «καταστροφικές» πλημμύρες και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε μεγάλους τομείς της πολιτείας.

Λίγο πιο κει από την τροχιά του κυκλώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ, οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν οδήγησαν στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες και η ακτοφυλακή αναζητεί ακόμη 20 ανθρώπους, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν ως την ακρογιαλιά.

Με ανέμους ταχύτητας ως και 185 χιλιομέτρων την ώρα, ο Ίαν έφθασε πάνω από το έδαφος κατά μήκος της ακτής Κάγιο Κόστα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας, στις 15:05 (τοπική ώρα· στις 22:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC). Προκάλεσε «καταστροφικές» πλημμύρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ακραίο φαινόμενο, που είχε φθάσει στην Κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, υποβαθμίστηκε και κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία 3, όμως παραμένει καταστροφικός, πάντα σύμφωνα με το NHC.

Σκοτάδι

Σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες βράδυ στη Φλόριντα, κυρίως γύρω από την τροχιά του κυκλώνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Αρκετές κομητείες κοντά στην τοποθεσία όπου έφθασε πάνω από τη γη ο Ίαν ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς ρεύμα.

Ο δήμος Πούντα Γκόρντα βυθίστηκε επίσης στο σκοτάδι. Μέσα στη νύχτα, μόνο μερικά σπίτια εφοδιασμένα με γεννήτριες παρέμεναν φωτισμένα, κι οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν ο αέρας που λυσσομανούσε και η έντονη βροχόπτωση.

Μερικές ώρες νωρίτερα, η πόλη γνώριζε μια μικρή ανάπαυλα, καθώς βρισκόταν στο λεγόμενο μάτι του κυκλώνα. Όμως οι καταιγίδες και οι άνεμοι επέστρεψαν με ακόμα μεγαλύτερη δριμύτητα, ανατρέποντας ταμπέλες και παίρνοντας μαζί κομμάτια από στέγες και κλαδιά δέντρων.

Στη Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, πλάνα που μεταδόθηκαν από το MSNBC εικονίζουν δρόμους εντελώς πλημμυρισμένους και αυτοκίνητα να παρασύρονται από ρεύματα.

Στην πόλη Φορτ Μάιερς, οι πλημμύρες ήταν τόσο μεγάλες που ορισμένες συνοικίες μοιάζουν σαν λιμνοθάλασσες. Το νερό ξεπέρασε ακόμα και τα 3 μέτρα, είπε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις.

Το φαινόμενο αναμενόταν να κινηθεί πιο βαθιά πάνω από την ξηρά σήμερα και κατόπιν να βγει ξανά στον Ατλαντικό απόψε, σύμφωνα με το NHC.

Ο κυκλώνας Ίαν επρόκειτο να αποδυναμωθεί καθώς περνά πάνω από τη γη, όμως μολαταύτα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην ανατολική Φλόριντα, προειδοποίησε το Κέντρο.

Packing 155 mph winds, Hurricane Ian is expected to bring serious damage to the coastline of southwest Florida on Wednesday.



As the storm moves away from the shore, it could cause an additional life-threatening hazard: inland flooding. https://t.co/wr9srDTAtG pic.twitter.com/f1BZJsIFEO — The Washington Post (@washingtonpost) September 28, 2022

«Πολύ επικίνδυνος»

Ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις είπε χθες πως ο Ίαν πιθανόν συγκαταλέγεται στους «ισχυρότερους κυκλώνας που έπληξαν ποτέ τη Φλόριντα».

«Πρόκειται για φαινόμενο για το οποίο θα μιλάμε για χρόνια», είπε από την πλευρά του ο διευθυντής της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS), ο Κεν Γκρέιαμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η διευθύντρια της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφής, η Ντιάν Κρίσγουελ, είπε πως ο Ίαν θα συνεχίσει να είναι «πολύ επικίνδυνος» τις «επόμενες ημέρες».

“The roughest flight of my career so far, I mean it. I have never seen the bunks come out like that. There was coffee everywhere.”



NOAA Hurricane Hunter Nick Underwood describes flying into Hurricane Ian early Wednesday morning.https://t.co/EHVuETlFkW pic.twitter.com/8bzezEtjMF — CNN (@CNN) September 28, 2022

Ταχεία κλιμάκωση

Ο κυκλώνας Ίαν έπληξε την Κούβα την Τρίτη στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους, βυθίζοντας όλο το νησί στο σκοτάδι και προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Με την αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας των ωκεανών, η συχνότητα των πιο σφοδρών κυκλώνων, με ισχυρότερους ανέμους και σφοδρότερες βροχοπτώσεις, αυξάνεται, όχι πάντως ο συνολικός αριθμός των φαινομένων αυτών.

Για τον Γκάρι Λάκμαν, καθηγητή ειδικευμένο στην ατμόσφαιρα στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Βόρειας Καρολίνας, μελέτες έχουν δείξει την «πιθανή σύνδεση» ανάμεσα στην κλιματική αλλαγή και στο φαινόμενο που είναι γνωστό με την ονομασία «ταχεία κλιμάκωση», όταν δηλαδή μια φαινομενικά αδύναμη τροπική καταιγίδα μεταμορφώνεται σε κυκλώνα Κατηγορίας 3, ή ακόμα ισχυρότερο, μέσα σε 24 ώρες, όπως στην περίπτωση του Ίαν. «Η συναίνεση παραμένει ότι στο μέλλον θα έχουμε λιγότερες καταιγίδες, αλλά οι μεγαλύτερες θα είναι ακόμη σφοδρότερες», είπε ο επιστήμονας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Firefighters in Naples, Florida, are seen unloading a submerged fire engine as Hurricane Ian’s storm surge inundated their fire station. https://t.co/dmObd7TBzm pic.twitter.com/Pu8nBYaveq — ABC News (@ABC) September 28, 2022

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ