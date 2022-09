Trussonomics: Οι Τόρις πιο δεξιά κι από τους Ρεπουμπλικάνους στις ΗΠΑ

Μέσα σε μία εβδομάδα, η Βρετανία βρέθηκε στο μάτι μιας «τέλειας καταιγίδας», το νόμισμά της βυθίστηκε, οι αποδόσεις των ομολόγων και τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων εκτινάχθηκαν και τα συνταξιοδοτικά ταμεία προσπαθούν να παραμείνουν στη ζωή μέσα στον κυκεώνα επενδύσεων σε κερδοσκοπικές μορφές... δομημένων ομολόγων.

Ένα ερώτημα έχει επανειλημμένα αναδυθεί, καθώς οι Τόρις δείχνουν να καταρρέουν δημοσκοπικά: γιατί ο «μίνι» προϋπολογισμός της πρωθυπουργού Λιζ Τρας προκάλεσε τέτοιο χάος; Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του είχε ήδη χαθεί, το κόστος της απροσδόκητης περικοπής 1 μονάδας του βασικού συντελεστή φόρου εισοδήματος και η εξάλειψη του ανώτατου συντελεστή ωχριούν σε σύγκριση με τις εγγυήσεις στις τιμές ενέργειας.

Διαφεύγουν δύο βασικά πράγματα, όπως αναλύει ο John Burn-Murdoch στους FT.

This young buyer’s mortgage offer went from 4.5% interest to a crippling 10.5%. Imagine if she’d already been locked in to her debt, as millions of others are. This is a crisis. pic.twitter.com/SFQA6FlemM