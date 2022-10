Εκλεισε η συμφωνία στην ΕΕ για πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να επιβάλουν πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο καθώς προσπαθούν να μειώσουν τα έσοδα του Κρεμλίνου και να τιμωρήσουν περαιτέρω τον πόλεμο του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι πρεσβευτές των 27 χωρών υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη το προτεινόμενο ανώτατο όριο για την τιμή του πετρελαίου που αποστέλλεται σε χώρες εκτός της Ένωσης ως μέρος του όγδοου πακέτου κυρώσεων του μπλοκ κατά της Μόσχας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την απόφαση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η συμφωνία περιλαμβάνει μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων που θα έχουν οι κυρώσεις σε χώρες με μεγάλες ναυτιλιακές βιομηχανίες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα που ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές.

#COREPERII | Ambassadors reached a political agreement on new sanctions against Russia - a strong EU response to Putin's illegal annexation of 🇺🇦 territories. Written procedure follows, sanctions enter into force on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ #StandWithUkraine pic.twitter.com/BIJgh0DhJW

I welcome the Member States’ agreement today on the 8th sanctions package.



We have moved quickly and decisively.



We will never accept Putin’s sham referenda nor any kind of annexation in Ukraine.



We are determined to continue making the Kremlin pay.