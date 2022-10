Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο

Αστυνομικοί της πόλης του Λονδίνου και εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου (LAS) κλήθηκαν στο Bishopsgate, κοντά στο σταθμό Liverpool Street, το πρωί της Πέμπτης, μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε τρία άτομα στο Σίτι του Λονδίνου.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, εκπρόσωπος των δυνάμεων εκεί είπε ότι η επίθεση δεν αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενη με την τρομοκρατία.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.



This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related