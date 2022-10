Στη Γαλλίδα συγγραφέα Annie Ernaux το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2022 κέρδισε η Γαλλίδα συγγραφέας Annie Ernaux «για το θάρρος και την οξύτητα με την οποία αποκαλύπτει τις ρίζες, την αποξένωση και τους περιορισμούς της προσωπικής μνήμης».

Το βραβείο απονέμει η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία επιστημών και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών.

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL