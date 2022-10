Τουλάχιστον 25 νεκροί από κατολισθήσεις στη Βενεζουέλα

Σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα, ποτάμια λάσπης, δέντρα ξεριζωμένα... τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 52 αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις που έπληξαν προχθές Σάββατο το βράδυ τη βιομηχανική πόλη Λας Τεχερίας, στην κεντρική-βόρεια Βενεζουέλα.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και εβδομάδες είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 13 ανθρώπους.

«Δυστυχώς, 25 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί. Συνεχίζουμε τις έρευνες», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, ο Ρεμίχιο Σεμπάγιος, δίνοντας νεότερο απολογισμό θυμάτων. Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες έκανε λόγο για 22 νεκρούς.

Η καταστροφή χτύπησε τη Λας Τεχερίας έπειτα από τρεις ώρες έντονης βροχόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου. Ποταμοί και παραπόταμοι υπερχείλισαν και κατολισθήσεις λάσπης, βράχων, δέντρων και συντριμμιών κατέβηκαν από τις πλαγιές ορεινών όγκων κι όρμησαν στην πόλη περίπου 50.000 κατοίκων.

Η Λας Τεχερίας, περίπου εβδομήντα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καράκας, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με σπίτια και καταστήματα κατεστραμμένα ολοσχερώς ή εν μέρει από τα ποτάμια λάσπης που κατάπιαν δρόμους κι ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Γιγάντια δέντρα και οχήματα παρασύρθηκαν από ρέμα που έφθανε ως ακόμα και τα έξι μέτρα ύψος και κατέλαβε την κεντρική οδό της Λας Τεχερίας. Άφησε πίσω βράχους, σπασμένα κλαδιά, είδη ιματισμού, λαμαρίνες, σωρούς από άλλα συντρίμμια.

Η Κάρμεν Μελέντες, κάτοικος σε αυτή την πόλη 55.000 και πλέον κατοίκων 55 χρόνια, δήλωσε με απελπισία «η Λας Τεχερίας χάθηκε».

