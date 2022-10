Οι σκληροπυρηνικοί πιέζουν τον Πούτιν μετά το χτύπημα στην Κριμαία

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για την επίθεση στη γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα.

«Οι σχεδιαστές και οι εκτελεστές είναι οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας», είπε ο Πούτιν σε συνάντηση με τον Αλ. Μπαστρίκιν, πρόεδρο της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας, σύμφωνα με ένα αντίγραφο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου. Πολίτες της Ρωσίας και ορισμένων απροσδιόριστων ξένων κρατών βοήθησαν την Ουκρανία στην προετοιμασία της έκρηξης, απάντησε ο Μπαστρίκιν, σύμφωνα με το αντίγραφο.

Η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη για την έκρηξη στη γέφυρα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που προοριζόταν να συμβολίσει την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Είτε έτσι είτε αλλιώς, η ικανότητα στόχευσης μιας δομής που προστατευόταν πάρα πολύ είναι άλλη μια ντροπή για τον στρατό του Πούτιν καθώς οι επίγειες δυνάμεις του αγωνίζονται στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Η γέφυρα λειτούργησε και πάλι εν μέρει την Κυριακή, ενώ η Ρωσία σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις διελεύσεις πορθμείων από την περιοχή του Κρασνοντάρ προς την Κριμαία. «Η έκρηξη δεν θα διακόψει οριστικά τις κρίσιμες ρωσικές γραμμές προς την Κριμαία, αλλά πιθανότατα θα αυξήσει τα προβλήματα στη ρωσική επιμελητεία», δήλωσαν αναλυτές στο Institute for the Study of War, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα τις ΗΠΑ.

Ο Πούτιν θα μιλήσει σήμερα με μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του. Δεν εξηγήθηκε ο λόγος για τη συνάντηση, την οποία ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Συναντήθηκε τελευταία φορά με το συμβούλιο ασφαλείας στις 29 Σεπτεμβρίου, για να συζητήσει τη μερική κινητοποίηση εφέδρων για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Συναντήθηκε με μέλη του συμβουλίου τέσσερις φορές τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

Οι Ρώσοι σκληροπυρηνικοί, εν τω μεταξύ, ανανέωσαν τις εκκλήσεις για πιο αποφασιστική δράση στην Ουκρανία. Τα στρατεύματα της Μόσχας αύξησαν τους βομβαρδισμούς τους στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά, μια πόλη περίπου 30 μίλια (48 χλμ.) από τον ομώνυμο πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Ο Μ. Ποντόλιακ, σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης, καταδίκασε τα χτυπήματα.