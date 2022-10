Καρατομήθηκε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ο Kwasi Kwarteng. Οπως αναφέρει, η πρωθυπουργός του ζήτησε να παραιτηθεί κι εκείνος αποδέχτηκε. Την επιστολή του δημοσίευσε ο ίδιος στο Twitter και σε αυτή αναφέρει ότι το όραμα της Τρας είναι «το σωστό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τζέρεμι Χαντ αναλαμβάνει τη θέση του.

Η πρωθυπουργός Λιζ Τρας αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα (στις 16:00 ώρα Ελλάδος) Παρασκευή.

Υποχωρεί 1,1% η βρετανική λίρα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, με την ισοτιμία στο 1,119 δολάριο. Κατά 17 μονάδες βάσης χαμηλότερα βρίσκεται η απόδοση του 10ετούς gilt.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η ανακοίνωση ήρθε καθώς ο υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Kwasi Kwarteng επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας διακόψει το ταξίδι του στην Ουάσιγκτον για την ετήσια συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο Kwarteng παραδέχτηκε ότι ο «μίνι» προϋπολογισμός είχε προκαλέσει κάποιες «αναταράξεις» στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά επέμεινε ότι η θέση του στην κυβέρνηση ήταν ασφαλής, μετά από προτάσεις ότι η Τρας θα μπορούσε να τον απομακρύνει μετά από λίγες εβδομάδες στη θέση.

Η Τρας δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες πιέσεις από μέλη του κόμματός της να κάνει μια αναστροφή στον «μίνι» προϋπολογισμό της, που ανακοινώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, στον απόηχο της αναταραχής στην αγορά και των βυθιζόμενων δημοσκοπήσεων.

Πλέον πληθαίνουν οι φωνές των Συντηρητικών βουλευτών που ζητούν παραίτηση και της Βρετανίδας πρωθυπουργού. Αφού ήρθε δεύτερος μετά την Τρας στις εκλογές για την ηγεσία του Κόμματος των Τόρις αυτό το καλοκαίρι, ο Ρίσι Σουνάκ είναι πλέον το φαβορί της Sky Bet για να αναλάβει εάν η πρωθυπουργός αναγκαστεί να αποχωρήσει.

A group of senior Tories have been holding discussions + have decided the following: the sacking of @KwasiKwarteng will prompt them to come out publicly next week + call on @trussliz to resign. My source: “These are serious people. The PM will find it difficult to survive.”