Διαψεύδει η ΒοΕ ότι καθυστερεί την πώληση κρατικών ομολόγων

Η Τράπεζα της Αγγλίας λέει ότι το ρεπορτάζ των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζει να καθυστερήσει την πώληση κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι «ανακριβές».

Όπως θυμίζει ο Guardian, οι Financial Times ανέφεραν ότι η Τράπεζα αναμενόταν να καθυστερήσει την ποσοτική σύσφιξη, επειδή οι αγορές των gilts ήταν «πολύ ταλαιπωρημένες».

Σε μια σύντομη δήλωση, ένας εκπρόσωπος της κεντρικής τράπεζας είπε: «Το ρεπορτάζ των FT ότι η BoE αποφάσισε να καθυστερήσει τις πωλήσεις gilts είναι ανακριβές».

