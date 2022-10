Βρετανίδα πρωθυπουργός: Είμαι μαχήτρια, δεν τα παρατάω

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας αψήφησε την Τετάρτη τις εκκλήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί, μετά τη στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τα οικονομικά της σχέδια, λέγοντας ότι είναι «μαχήτρια» και δεν «τα παρατάει».

Απαντώντας σε ερώτηση του αρχηγού του Εργατικού Κόμματος της αντιπολίτευσης Keir Starmer στο κοινοβούλιο σχετικά με το γιατί πρέπει να παραμείνει στην εξουσία, η Τρας είπε: «Είμαι μαχήτρια, δεν τα παρατάω».

«Έχω ενεργήσει για το εθνικό συμφέρον, για να διασφαλίσω ότι έχουμε οικονομική σταθερότητα», πρόσθεσε.

Η Λιζ Τρας ζήτησε συγγνώμη από τους βουλευτές και παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθη στην οικονομία. Ο βουλευτής των Εργατικών Justin Madders ρώτησε γιατί ο Kwasi Kwarteng έχασε τη δουλειά του ως υπουργός Οικονομικών και όχι η κυρία Τρας.

Η πρωθυπουργός απάντησε στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Ήμουν πολύ σαφής ότι λυπάμαι και ότι έκανα λάθη».

Είπε επίσης στους βουλευτές ότι παραμένει η δέσμευση για αύξηση των κρατικών συντάξεων, σύμφωνα με τον πληθωρισμό.

"I am a fighter, not a quitter" Prime Minister Liz Truss insists her government "is going to deliver," as Labour leader Keir Starmer lists five U-turns on the economy since the mini-budget last month https://t.co/KkkzO51jEg #PMQs pic.twitter.com/8D7u08iJWu

"I have been very clear that I am sorry and that I have made mistakes" — Prime Minister Liz Truss apologises at #PMQs for the chaos sparked by her government's mini-budget but says the "right thing to do is to... get on with the job" https://t.co/Usqck8CJ0u pic.twitter.com/JfGw1P3mcL