Στρατιωτικό νόμο στις προσαρτημένες περιοχές κήρυξε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι κηρύσσει στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει κηρύξει ως προσαρτημένες -Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια, μεταδίδει το Reuters.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις προς τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να δημιουργήσει ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν για την ενίσχυση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία.

Με το διάταγμα Πούτιν επιβάλλονται και περιορισμοί στις μετακινήσεις εντός και εκτός σε οκτώ περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία. Σε αυτές περιλαμβάνεται και η Κριμαία.

Ο Πούτιν είπε ότι τα μέτρα που διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της βιομηχανίας και της παραγωγής για να υποστηρίξουν αυτό που η Ρωσία αποκαλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. «Εργαζόμαστε για την επίλυση πολύ περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας εργασιών για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για τη Ρωσία, το μέλλον του λαού μας», είπε.

Ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ απέρριψε την κήρυξη από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στρατιωτικού νόμου σε τέσσερις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας ως «ψευδο-νομιμοποίηση της λεηλασίας της περιουσίας των Ουκρανών».

«Η εφαρμογή του "στρατιωτικού νόμου" σε κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές θα πρέπει να θεωρείται μόνο ως μια ψευδο-νομιμοποίηση της λεηλασίας της περιουσίας των Ουκρανών από μια ακόμη "ανασύνταξη"», έγραψε στο Twitter ο Ποντολιάκ. «Αυτό δεν αλλάζει τίποτα για την Ουκρανία: συνεχίζουμε την απελευθέρωση και το τέλος κατοχής των εδαφών μας», έγραψε.

Putin says he's introducing martial law in the four partially occupied Ukrainian regions he annexed last month. This is portrayed as a technicality – he said it de facto already exists – but is a clear response to recent military setbacks as Ukraine's counteroffensive advances. pic.twitter.com/zTOanR1N1C