Βρετανία: Παραιτήθηκε η υπουργός Εσωτερικών

Η Σουέλα Μπρέιβερμαν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της υπουργού Εσωτερικών.

Σε επιστολή της προς την πρωθυπουργό Λιζ Τρας την οποία κοινοποίησε στο Twitter, η Μπρέιβερμαν αναφέρει ότι «έχει σοβαρές αμφιβολίες» για τη δέσμευση της κυβέρνησης να τηρήσει τις υποσχέσεις που έδωσε στους ψηφοφόρους κατά την προεκλογική περίοδο.

«Έχω αμφιβολίες για την κατεύθυνση της κυβέρνησης. Όχι μόνο αθετήσαμε βασικές υποσχέσεις που δόθηκαν στους ψηφοφόρους μας, αλλά έχω και σοβαρές αμφιβολίες για τη δέσμευση της κυβέρνησης να τηρήσει προγραμματικές δεσμεύσεις, όπως τη μείωση του συνολικού αριθμού των μεταναστών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης» τονίζει η κα. Μπρέιβερμαν.

