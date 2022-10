Ρουμπινί: Ερχεται κρίση χειρότερη από τη δεκαετία του 1970

Ο Νουριέλ Ρουμπινί είναι γνωστός για τις αρνητικές προβλέψεις του. Και δυστυχώς, ακόμα δεν βλέπει καλά νέα στον ορίζοντα, σημειώνει το Bloomberg. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα, λέει ο διάσημος οικονομολόγος και συγγραφέας του νέου βιβλίου «MegaThreats: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, And How to Survive Them».

Πιστεύει ότι λόγω μιας κυλιόμενης σειράς κλυδωνισμών σε επίπεδο προσφοράς, μερικοί εκ των οποίων εξακολουθούν να εκτυλίσσονται, θα έχουμε μια σοβαρή ύφεση προτού ανακουφιστούμε από τον πληθωρισμό.

Σε αντίθεση με τη δεκαετία του 1970, λέει, τα υψηλά επίπεδα χρέους του ιδιωτικού τομέα θα καταστήσουν πιο δύσκολη την καταπολέμηση των υψηλότερων τιμών, ενώ οι κεντρικές τράπεζες θα αντιστρέψουν την πορεία τους καθώς τα πράγματα αρχίζουν να χαλάνε στις χρηματοπιστωτικές αγορές.