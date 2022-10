Πάρτι στην Ινδία για τον Σούνακ στο τιμόνι της Βρετανίας

Πολλοί Ινδοί δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους που ένας ινδικής καταγωγής πολιτικός, ο Ρίσι Σούνακ, θα αναλάβει πρωθυπουργός της Βρετανίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, την ώρα μάλιστα που οι ινδουιστές σε όλον τον κόσμο γιορτάζουν το Ντιβάλι.

Η αναμενόμενη νίκη του Σούνακ στις εσωκομματικές εκλογές -που τελικά δεν έγιναν, αφού οι αντίπαλοί του αποσύρθηκαν- ήταν βασικό θέμα στο πρωτοσέλιδο των περισσότερων ινδικών εφημερίδων σήμερα, μαζί με τη νίκη της εθνικής κρίκετ της Ινδίας απέναντι στο Πακιστάν.

Χρήστες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης σχολίαζαν ότι η ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Σούνακ είναι ακόμη σημαντικότερη επειδή φέτος η Ινδία γιόρτασε τα 75 χρόνια της ανεξαρτησίας της από την αποικιοκρατική δύναμη, τη Βρετανία.

Britishers ruled India



Now it's the time an Indian will rule them!#Sunak pic.twitter.com/9GOJpLVf5R