Καθυστερεί ο Σούνακ την παρουσίαση της δημοσιονομικής στρατηγικής του

Ισχυρές πιέσεις ασκούνται στα βρετανικά ομόλογα, καθώς η κυβέρνηση καθυστερεί την παρουσίαση του δημοσιονομικού της σχεδίου, η οποία θα γινόταν την επόμενη εβδομάδα, παρατείνοντας την αβεβαιότητα που επιβαρύνει τις εύθραυστες αγορές της χώρας.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, η απόδοση των 30ετών ομολόγων ενισχύεται έως και 14 μονάδες βάσης στο 3,81% καθώς ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ καθυστερεί την παρουσίαση της οικονομικής στρατηγικής που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα και την οποία τελικά θα παρουσιάσει στις 17 Νοεμβρίου.

Ενώ η κυβέρνηση υπαναχώρησε στα σχέδια για επεκτατικά δημοσιονομικά κίνητρα και τεράστιες μη χρηματοδοτούμενες φορολογικές περικοπές που οδήγησαν τις αγορές σε αναταραχή τον περασμένο μήνα, οι επενδυτές εξακολουθούν να ανυπομονούν να δουν τα τελικά νούμερα.

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από μια πλήρη πρόβλεψη από το Γραφείο Προϋπολογισμού, μια κίνηση που πιθανότατα θα κατευνάσει τα νεύρα της αγοράς.

Prime Minister @RishiSunak & Chancellor @Jeremy_Hunt have agreed the Autumn Statement will be delivered on 17 November with an @OBR_UK forecast. It will contain the UK’s medium term fiscal plan to put public spending on a sustainable footing, get debt falling & restore stability. pic.twitter.com/3wiSAU1iaK