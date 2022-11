Περού: Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν παραίτηση του προέδρου Καστίγιο

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «έξω ο Καστίγιο!», χιλιάδες πολίτες έκαναν πορεία χθες Σάββατο στη Λίμα για να απαιτήσουν την παραίτηση του προέδρου Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος εξελέγη με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς μόλις πέρυσι, όμως βρίσκεται στο στόχαστρο ερευνών για διαφθορά.

Οι διαδηλωτές διέσχισαν το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας κι έφθασαν περίπου εκατό μέτρα από το κοινοβούλιο, όπου εμποδίστηκαν από μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων.

«Ήρθα να διαδηλώσω για να διώξουμε αυτόν τον διεφθαρμένο. Ο Καστίγιο πρέπει να φύγει», είπε η Νάνσι Ουαρκάγια, που συμμετείχε στην πορεία φορώντας μπλούζα της περουβιανής εθνικής ποδοσφαίρου.

Tensions erupt near Congress in Peru during a protest against the President. The police use tear gas canisters. pic.twitter.com/Cc0jwGHYJd