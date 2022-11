Τι δουλειά έχουν 636 λομπίστες ορυκτών καυσίμων στην COP27

Οι λομπίστες του τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ήλθαν δυναμικά στην COP27 και αυτή η μαζική παρουσία στη μεγάλη διάσκεψη για το κλίμα ανησυχεί τους υποστηρικτές του περιβάλλοντος που καλούν σε "έξοδο των ρυπαντών".

"636 λομπίστες των ορυκτών καυσίμων, που συνδέονται με ορισμένους από τους μεγαλύτερους ρυπαντές κολοσσούς του πετρελαίου και του αερίου, έχουν εγγραφεί να μετάσχουν στις συζητήσεις της COP27 για το κλίμα", σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Global Witness και άλλων οργανώσεων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μια αύξηση άνω του 25% σε σχέση με τον αντίστοιχο της COP26 που διεξήχθη στη Γλασκώβη πριν από έναν χρόνο.

Οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εξ ονόματος επιχειρήσεων του τομέα (BP, Chevron, Shell...) ή εκπροσωπούν τον τομέα των ορυκτών καυσίμων, η χρήση των οποίων μετά τη βιομηχανική επανάσταση είναι η κύρια αιτία της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στο πλαίσιο των εθνικών αντιπροσωπειών.

Η πιο πολυπληθής ομάδα έρχεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα --που θα φιλοξενήσουν την COP28 το επόμενο έτος-- και ακολουθεί η Ρωσία.

Σύμφωνα με τις ΜΚΟ, η COP αριθμεί περισσότερους λομπίστες απ΄ό,τι το σύνολο των εκπροσώπων δέκα χωρών μεταξύ εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή.

Μια διαδήλωση συγκροτήθηκε στην COP σήμερα, με ένα πανό που απαιτούσε την "έξοδο των ρυπαντών".

"Υπάρχουν μεγάλες αντιπροσωπείες εκπροσώπων της βιομηχανίας του πετρελαίου και του αερίου, ορισμένοι μάλιστα αποτελούν τμήμα εθνικών αντιπροσωπειών, και υπάρχουν επίσης κυβερνήσεις χωρών του Βορρά που έρχονται για να αναζητήσουν ευκαιρίες για πετρέλαιο και αέριο στην Αφρική, με σημαντικές αντιπροσωπείες", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τούλι Μακάμα από την Oil Change International.

"Οι αφρικανικές χώρες εκπροσωπούνται από την πλευρά τους μόνο από ορισμένους αξιωματούχους για κάθε χώρα. Άρα αυτό κάνει την πλάστιγγα να γέρνει εις βάρος της Αφρικής στη συζήτηση", είπε.

"Λομπίστες του καπνίσματος δεν θα έρχονταν σε μια συζήτηση για την υγεία και οι έμποροι όπλων δεν μπορούν να προωθούν τα προϊόντα τους σε μια διάσκεψη για την ειρήνη!", δήλωσαν οργανώσεις ακτιβιστών χωρών του νότου, που παρατίθενται σε μια ανακοίνωση.

«Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε την ελονοσία, δεν προσκαλείτε τα κουνούπια», ήταν το δηκτικό σχόλιο της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, στο twitter.

”Global Witness found more than 600 people at the talks in Egypt are linked to fossil fuels.

That's more than the combined delegations from the 10 most climate-impacted countries.”



"If you want to address malaria, you don't invite the mosquitoes”#COP27 https://t.co/n8XUjyXBz3