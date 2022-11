Μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι της Κυριακής. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ειδικότερα, ο τοπικός κυβερνήτης, Ali Yerlikaya, ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι είναι νεκροί και άλλοι 38 τραυματίστηκαν.

Στην περιοχή έσπευσαν πυροσβέστες, αστυνομία και ιατρικά συνεργεία. Η αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή που σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως μετέδωσε το CNNTurk από την έκρηξη άγνωστης αιτίας που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, που εκείνη την στιγμή ήταν γεμάτο κόσμο, τραυματίστηκαν έντεκα άτομα.

Η έκρηξη σημειώθηκε έξω από κατάστημα στην πολυσύχναστη οδό Istiklal, πολύ κοντά στην πλατεία Ταξίμ. Βίντεο και εικόνες από το σημείο δείχνουν ανθρώπους που έκαναν τη βόλτα τους να τρέχουν πανικόβλητοι.





At least 11 people wounded in the recent explosion in #Taksim street, #Istanbul. pic.twitter.com/nu4y5yStIb