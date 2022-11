Ποιοι μεγιστάνες των ΗΠΑ γυρνούν την πλάτη στον Τραμπ

Δεν θα στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθειά του να ξαναβρεθεί στην προεδρία των ΗΠΑ ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής Blackstone, μεταδίδει το Reuters, υποστηρίζoντας αντίθετα ότι οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να επιλέξουν ηγέτη από τη «νέα γενιά», φωτογραφίζοντας -εκτιμούν πολλοί- τον νεαρό κυβερνήτη της Φλόριντας Ρον Ντε Σάντις, η υποστήριξη στον οποίο αυξάνεται.

Ο Στίβεν Σβάρτσμαν, από τους μεγαλύτερους παράγοντες της Wall Street που πρωτοστάτησαν στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ το 2020, δήλωσε ότι δεν θα τον στηρίξει και το 2024, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο δήλωση του επικεφαλής του ομίλου private equity.

«Είναι καιρός το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να στραφεί σε μια νέα γενιά ηγετών και σκοπεύω να υποστηρίξω έναν απ' αυτούς στις προκριματικές εκλογές. Η Αμερική τα καταφέρνει καλύτερα όταν οι ηγέτες της έχουν τις ρίζες τους στο σήμερα και στο αύριο, όχι στο σήμερα και στο χθες», είπε σύμφωνα με το Axios.

Ο Σβάρτσμαν, ως κορυφαίος δωρητής, ξόδεψε 35,5 εκατ. δολάρια για να στηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας.

