Μασκ για Twitter: Θα κάνω λιγότερες γκάφες στο μέλλον

Το Twitter έχει αποφύγει τον άμεσο κίνδυνο χρεοκοπίας, δήλωσε ο Έλον Μασκ, τονίζοντας ωστόσο ότι μένουν ακόμα πολλά να γίνουν.

Σε podcast που κυκλοφόρησε το Σάββατο, ο Μασκ υποστήριξε ότι έχει θέσει υπό έλεγχο τις δαπάνες στο Twitter και ότι συνολικά η εταιρεία δείχνει να κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Έχουμε θέσει τις δαπάνες (του Twitter) υπό έλεγχο, οπότε η εταιρεία δεν κινδυνεύει πλέον άμεσα με χρεοκοπία» υπογράμμισε ο Μασκ.

«Στοχεύουμε στην κορυφή εδώ στο Twitter και στοχεύουμε να το κάνουμε γρήγορα» πρόσθεσε.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στην αρχή έκανε λάθη ως CEO του Twitter αλλά υποσχέθηκε «να κάνει λιγότερες γκάφες στο μέλλον».

On today’s All In podcast @elonmusk says “We’ve gotten the expenses (of Twitter) under control, so the company isn’t on the fast lane of Bankruptcy anymore”. $TSLA $TWTR