Οι 10 «προφητείες» του Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Σε ρόλο... Νοστράδαμου ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας έκανε τις δικές του «προφητείες» για τη χρονιά που έρχεται. Και ήταν άκρως δυσοίωνες για τη Δύση, καθώς περιλαμβάνουν από εμφύλιο στις ΗΠΑ έως την ίδρυση τέταρτου Ράιχ στην Ευρώπη και κραχ του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Σε όλους αρέσει να κάνουν προβλέψεις την παραμονή της Πρωτοχρονιάς» γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter o Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Όπως αναφέρει στο post του, πολλά από τα ευφάνταστα σενάρια που ακούγονται από διάφορους για το 2023 είναι τελείως παράλογα, όμως αυτό δεν τον σταματά από το να κάνει τη δική του «ταπεινή» συνεισφορά, διατυπώνοντας 10 προβλέψεις για το «τι μπορεί να συμβεί» τη χρονιά που έρχεται.

Ακολουθούν οι 10 προφητείες του Μεντβέντεφ:

1. Η τιμή του πετρελαίου θα ανέλθει στα 150 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του φυσικού αερίου θα ξεπεράσει τα 5.000 δολάρια ανά 1.000 κυβικά μέτρα

2. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επανενταχθεί στην ΕΕ

3. Η ΕΕ θα καταρρεύσει μετά την επιστροφή του Η.Β και το ευρώ θα σταματήσει να χρησιμοποιείται ως ενιαίο νόμισμα

4. Η Πολωνία και η Ουγγαρία θα καταλάβουν τις δυτικές περιοχές της «πρώην Ουκρανίας»

5. Θα δημιουργηθεί το Τέταρτο Ράιχ που θα περιλαμβάνει την επικράτεια της Γερμανίας και τους δορυφόρους της, δηλαδή την Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη «Δημοκρατία του Κιέβου» και άλλους «απόκληρους»

6. Θα ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Τέταρτου Ράιχ. Η Ευρώπη θα διαιρεθεί, η Πολωνία θα «ξαναμοιραστεί»

7. Η Βόρεια Ιρλανδία θα διαχωριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ενταχθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

8. Θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ και, ως αποτέλεσμα, η Καλιφόρνια και το Τέξας θα γίνουν ανεξάρτητες πολιτείες. Το Τέξας και το Μεξικό θα σχηματίσουν ένα συμμαχικό κράτος. Ο Έλον Μασκ θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές σε μια σειρά από πολιτείες οι οποίες, μετά το τέλος του νέου Εμφυλίου Πολέμου, θα έχουν δοθεί στο Κόμμα των Ρεπουμπλικανών 9. Τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια και η χρηματοοικονομική δραστηριότητα θα εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και θα μετακινηθούν στην Ασία.

10. Το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods θα καταρρεύσει, οδηγώντας σε κραχ του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ευρώ και το δολάριο θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ως παγκόσμια αποθεματικά νομίσματα. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιούνται ενεργά τα ψηφιακά παραστατικά νομίσματα.

