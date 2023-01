Τα συντηρητικά κόμματα έχουν πρόβλημα με τους millennials

Οι συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις στη Δύση κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από γενιές ψηφοφόρων που δεν κινούνται πλέον προς τα δεξιά όσο μεγαλώνουν ηλικιακά. Τα συντηρητικά κόμματα έχουν πρόβλημα, σχολιάζουν οι Financial Times.

Υπάρχει ένα γνωστό στερεότυπο που καλλιεργείται επί χρόνια που λέει ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο συντηρητικοί καθώς μεγαλώνουν, όσο δηλαδή προσθέτουν στην πλάτη τους χρόνια εμπειριών ζωής. Αλλά οι millennials είναι πολύ λιγότερο συντηρητικοί από τις προηγούμενες γενιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που παρουσιάζουν οι FT, τόσο στη Βρετανία, όσο και στις ΗΠΑ, οι millennials είναι μακράν οι λιγότερο συντηρητικοί 35χρονοι στην καταγεγραμμένη ιστορία. «Αν δεν είσαι φιλελεύθερος στα 25 σου, δεν έχεις καρδιά. Αν δεν είσαι συντηρητικός στα 35, δεν έχεις μυαλό», φέρεται να έλεγε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ ή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Άνταμς ή ίσως ο βασιλιάς Όσκαρ Β' της Σουηδίας. Παραλλαγές αυτού του αφορισμού κυκλοφορούν από τον 18ο αιώνα, υπογραμμίζοντας τον καθιερωμένο κανόνα ότι όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι τείνουν να γίνονται πιο συντηρητικοί.

Το μοτίβο έχει κρατήσει εντυπωσιακά σταθερό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάζει ο John Burn-Murdoch στους FT:

Οι millennials έχουν αναπτύξει διαφορετικές αξίες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, διαμορφωμένες από εμπειρίες μοναδικές για αυτούς και δεν αισθάνονται ότι οι συντηρητικοί μοιράζονται αυτές τις αξίες.

Η αλλαγή έχει εντυπωσιακές επιπτώσεις για τους Τόρις της Βρετανίας και τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται απλώς στην αναπλήρωση της βάσης τους καθώς περνούν τα χρόνια.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των αμερικανικών ερευνών που δείχνουν ότι, έχοντας φτάσει σε πολιτική ωριμότητα στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι millennials στρέφονται πολύ πιο αριστερά στα οικονομικά από ό,τι οι προηγούμενες γενιές, ευνοώντας τη μεγαλύτερη ανακατανομή από πλούσιους σε φτωχούς.

Παρόμοια μοτίβα είναι εμφανή στη Βρετανία, όπου οι millennials είναι οικονομικά πιο αριστεροί από τους Gen-Xers και οι boomers στην ίδια ηλικία, και το Brexit έχει αποξενώσει μεγαλύτερο μερίδιο πρώην υποστηρικτών των Tory σε αυτήν τη γενιά από οποιαδήποτε άλλη.

Ακόμη και πριν από την Τρας, τα δύο τρίτα των millennials που είχαν υποστηρίξει τους Συντηρητικούς πριν από το δημοψήφισμα στην ΕΕ δεν σχεδίαζαν πλέον να ψηφίσουν ξανά το συντηρητικό κόμμα και ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι πλέον αντιπαθεί έντονα τους Τόρις.

