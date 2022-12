Μασκ, ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που έχασε $200 δισ.!

Ο Έλον Μασκ ήταν ο δεύτερος άνθρωπος που συγκέντρωσε προσωπική περιουσία άνω των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας αυτό το όριο τον Ιανουάριο του 2021, μήνες μετά τον Τζεφ Μπέζος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla Inc. όμως συνέχισε με ένα νέο ρεκόρ: έγινε ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία που έχασε 200 δισεκατομμύρια δολάρια από την καθαρή του περιουσία.

Ο 51χρονος Μασκ είδε την περιουσία του να πέφτει στα 137 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την βουτιά των μετοχών της Tesla τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index. Η περιουσία του έφτασε στο αποκορύφωμά της, στα 340 δισεκατομμύρια δολάρια, στις 4 Νοεμβρίου 2021 και παρέμεινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μέχρι που τον ξεπέρασε αυτόν τον μήνα ο Bernard Arnault, ο Γάλλος μεγιστάνας πίσω από την εταιρεία παραγωγής ειδών πολυτελείας LVMH.

Η Tesla ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021, μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ που περιελάμβανε τις Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. και την μητρική της Google Alphabet Inc.

Τώρα, όμως, η κυριαρχία της Tesla στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απειλείται, καθώς οι ανταγωνιστές πλησιάζουν. Εν τω μεταξύ, με την πίεση στην Tesla να εντείνεται, ο Μασκ ασχολείται με το Twitter, το οποίο απέκτησε έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Οκτωβρίου.

Η πτώση των μετοχών της Tesla ήταν τόσο απότομη - οι μετοχές υποχώρησαν 65% το 2022 - και ο Μασκ πούλησε τόσες πολλές για να καλύψει την αγορά του στο Twitter, που δεν είναι πλέον το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο. Το μερίδιο του στην Sρace Exploration Technologies Corp., φτάνει τα 44,8 δισεκατομμύρια δολάρια και ξεπερνά τη θέση του (περίπου 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στη μετοχή της Tesla (έχει ακόμη options αξίας περίπου 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Ο Μασκ κατέχει το 42,2% της SρaceX.