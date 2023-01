Κρεμλίνο: 36ωρη χριστουγεννιάτικη εκεχειρία στην Ουκρανία

Η Ρωσία ανακοίνωσε εκεχειρία για την εορτή των Χριστουγέννων (σ.σ. ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο), με διάρκεια από τις 12.00 της 6ης Ιανουαρίου έως τα μεσάνυχτα της 7ης Ιανουαρίου και στόχο να μπορέσουν οι πιστοί να παρακολουθήσουν τις θρησκευτικές τελετές την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ρωσία καλεί την ουκρανική πλευρά να πράξει το ίδιο και να δηλώσει και από την πλευρά της εκεχειρία για το συγκεκριμένο διάστημα.

Ο Πατριάρχης της Μόσχας Κύριλλος, ο προκαθήμενος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, κάλεσε και τις δύο πλευρές να τηρήσουν χριστουγεννιάτικη εκεχειρία, βήμα που απέρριψε το Κίεβο ως κυνική παγίδα, όπως αναφέρει το Reuters.

«Λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου, δίνω εντολή στον Υπουργό Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας να καθιερώσει καθεστώς κατάπαυσης του πυρός σε ολόκληρη τη γραμμή επαφής των μερών στην Ουκρανία από τις 12.00 της 6ης Ιανουαρίου 2023 έως τις 24.00 της 7ης Ιανουαρίου 2023», αναφέρει η διαταγή Πούτιν.

«Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός ορθοδόξων ζει σε περιοχές εχθροπραξιών, καλούμε την ουκρανική πλευρά να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν τις λειτουργίες την παραμονή των Χριστουγέννων, καθώς και την ημέρα των Χριστουγέννων», είπε ο Πούτιν.

Ο σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Μ. Ποντόλιακ αντέδρασε μέσω Twitter σημειώνοντας: Πρώτον. Η Ουκρανία δεν επιτέθηκε σε ξένο έδαφος και δεν σκοτώνει πολίτες. Οπως οι ρωσικές δυνάμεις. Η Ουκρανία καταστρέφει μόνο μέλη του στρατού κατοχής στο έδαφός της. Δεύτερον. Ο ρωσικός στρατός πρέπει να φύγει από τις περιοχές που κατέλαβε, μόνο τότε θα έχει "προσωρινή ανακωχή". Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.