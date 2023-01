Δεύτερο μήνα κατέβασε ταχύτητα ο πληθωρισμός στη Δανία

Για δεύτερο μήνα επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός στη Δανία, λόγω της συγκράτησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και βενζίνης, υποδηλώνοντας ότι οι αυξήσεις των τιμών έχουν φτάσει στην κορυφή τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 8,7% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Δανίας.

Τον Νοέμβριο είχε ενισχυθεί ετησίως κατά 8,9% ενώ τον Οκτώβριο είχε φτάσει σε υψηλό τεσσάρων δεκαετιών και στο 10,1%.

Danish inflation drops to 8.7% y/y in December – the lowest level since July 2022. The downtrend will continue, mainly due to much lower prices on energy. Core inflation up to 6.6% #dkoeko pic.twitter.com/h7WhOrA1Pd