Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες απεργοί κατά του «νέου» συνταξιοδοτικού

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Πέμπτης και τις πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη Γαλλία, αντιδρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης να αυξήσει κατά δύο χρόνια, στα 64 έτη, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι κινητοποιήσεις αυτές αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε την Τρίτη ότι η «μεταρρύθμιση» του συνταξιοδοτικού συστήματος, αν και αντιδημοφιλής στις δημοσκοπήσεις, είναι ένα «δίκαιο και υπεύθυνο» μέτρο, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί.

Οι διαδηλωτές διαφωνούν.

🇫🇷✊ Mass strikes against pension reform have begun in France – Le Figaro.



Mass strikes and protests against the pension reform have begun in almost all cities of France, according to which the retirement age is planned to be increased from 62 to 64 years. pic.twitter.com/GePf11tW48 — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 19, 2023

«Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, όχι η ηλικία συνταξιοδότησης», έγραφε ένα μεγάλο πανό που κρατούσαν οι απεργοί στην κορυφή της πορείας στην πόλη Τουρ. «Θα πρέπει να ετοιμάσω από τώρα το «πι» μου αν περάσει η μεταρρύθμιση», είπε η 53χρονη Ιζαμπέλ, εξηγώντας ότι η δουλειά της είναι πολύ βαριά και δεν μπορεί να συνεχίσει να την κάνει για άλλα δύο χρόνια μετά τα 62 της.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde που βασίζεται σε εκτιμήσεις της αστυνομίας. Στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, ένα μεγάλο πανό έγραφε: «Όχι στη μεταρρύθμιση».

Strikers in Rouen, France dancing to their anti-Macron version of "I Will Survive" 😍pic.twitter.com/i8IkoQGztm — Eric Blanc (@_ericblanc) January 19, 2023

Στο Παρίσι, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων, στο περιθώριο της διαδήλωσης, όταν μαυροντυμένοι κουκουλοφόροι εκτόξευσαν διάφορα αντικείμενα εναντίον τους. Περίπου 20 άνθρωποι συνελήφθησαν, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι BFM TV.

Τα συνδικάτα, που αναμένεται ότι αργότερα απόψε θα ανακοινώσουν τις επόμενες απεργίες και κινητοποιήσεις που προγραμματίζουν, δηλώνουν ότι η σημερινή ημέρα ήταν μόνο η αρχή.

Στην απεργία συμμετείχαν σήμερα οι μηχανοδηγοί των τρένων, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στα διυλιστήρια, οι οδηγοί των λεωφορείων, οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και σχεδόν το 45% του προσωπικού της εταιρείας ηλεκτροδότησης EDF. Ο ραδιοφωνικός σταθμός France Inter έπαιζε μουσική αντί για το συνηθισμένο του πρόγραμμα.

Στο Παρίσι, ορισμένοι σταθμοί του μετρό παρέμειναν κλειστοί και οι μετακινήσεις ήταν πολύ δύσκολες. Στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ επικρατούσε συνωστισμός, με τους επιβάτες να προσπαθούν να επιβιβαστούν στα λιγοστά τρένα που εκτελούσαν ακόμη δρομολόγια.

🇫🇷✊ Mass strikes against pension reform have begun in France – Le Figaro.



Mass strikes and protests against the pension reform have begun in almost all cities of France, according to which the retirement age is planned to be increased from 62 to 64 years. pic.twitter.com/uKkmc9AQyT — SOS-UK-Report (@sosReports) January 19, 2023

Η Μπέβερλι Γκαϊνέ, που εργάζεται σε εστιατόριο αλλά δεν πήγε στη δουλειά της επειδή ακυρώθηκε το δρομολόγιο του τρένου που χρησιμοποιεί, είπε ότι συμφωνεί με την απεργία, έστω και αν η ίδια δεν συμμετέχει. Άλλοι όμως δεν είχαν την ίδια άποψη. «Πάντα οι ίδιοι άνθρωποι απεργούν (…) κι εμείς πρέπει να το υπομένουμε», είπε η Βιρζινί Πιντό, που εργάζεται στον τομέα τον ακινήτων.

Σύμφωνα με τα συνδικάτα, 7 στους 10 εκπαιδευτικούς συμμετείχαν στην απεργία – το υπουργείο Παιδείας πάντως έδωσε χαμηλότερα νούμερα.

Στο Παρίσι, μαθητές απέκλεισαν τουλάχιστον ένα λύκειο, σε ένδειξη συμπαράστασης στους απεργούς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ