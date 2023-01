Μετά από 25 χρόνια αφήνει το τιμόνι του Netflix o συνιδρυτής του

Αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του Netflix, της εταιρείας που συνίδρυσε πριν από 25 χρόνια, ο Reed Hastings, σε μια ανατροπή στην κορυφή ενός από τα πιο ισχυρά στούντιο του Χόλιγουντ.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, o Hastings, ο οποίος ίδρυσε το Netflix το 1997 ως υπηρεσία ενοικίασης DVD μέσω ταχυδρομείου, έγραψε σε ανάρτηση ιστολογίου ότι μεταβιβάζει όλο και περισσότερο τις αρμοδιότητές του τα τελευταία χρόνια. «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ολοκληρώσω τη διαδοχή μου», πρόσθεσε.

Ted & Greg are now co-CEOs. After 15 years together we have a great shorthand & I’m so confident in their leadership. Twice the heart, double the ability to please members & accelerate growth. Proud to serve as Executive Chairman for many years to come https://t.co/oYc0laqMXQ