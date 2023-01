Ρεκόρ χτύπησε το δημοσιονομικό έλλειμμα στη Βρετανία

Βαθύτερα στο χρέος βυθίστηκε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Δεκέμβριο, καθώς οι αυξανόμενες πληρωμές τόκων χρέους και το κόστος προστασίας των καταναλωτών και των επιχειρήσεων από το σοκ των τιμών της ενέργειας επιβάρυναν τα δημόσια οικονομικά.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το έλλειμμα του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα 27,4 δισ. λίρες (34 δισ. δολάρια), ποσό-ρεκόρ για τον μήνα και σχεδόν τριπλάσιο από το έλλειμμα των 10,7 δισ. έναν χρόνο πριν, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει έλλειμμα 17,3 δισ. λιρών.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τους κινδύνους για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ αγωνίζεται να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που έχει σκαρφαλώσει κοντά σε υψηλό 40 ετών. Την ίδια ώρα, οι απεργίες ακρωτηριάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες. Μια πιθανή ύφεση φέτος αναμένεται να στεγνώσει περαιτέρω τα φορολογικά έσοδα και να διευρύνει το έλλειμμα.

«Τα σημερινά χειρότερα από τα αναμενόμενα μεγέθη για τα δημόσια οικονομικά θα ενθαρρύνουν τον υπουργό Οικονομικών να κρατήσει σφιχτά τα δημόσια οικονομικά στον προϋπολογισμό της 15ης Μαρτίου», έγραψε η Ruth Gregory της Capital Economics σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες. Επισημαίνει ότι θα «περιμένει μέχρι τις επόμενες γενικές εκλογές, ίσως το 2024, προτού ανακοινώσει οποιεσδήποτε σημαντικές φορολογικές περικοπές».

