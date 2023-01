Οργή στο Μέμφις για τη βίαιη σύλληψη και τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του Τάιρ Νίκολς

«Αντίδραση» και «πράξεις»: περίπου πενήντα διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή το βράδυ στο Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί (νότια), για να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη βίαιη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, νεαρού αφροαμερικανού που πέθανε τρεις ημέρες αργότερα.

«Τι θα κάνετε», φώναζε διαδηλώτρια με τηλεβόα στο «πάρκο των μαρτύρων», στο κέντρο του Μέμφις, απευθυνόμενη στην αρχηγό της αστυνομίας της πόλης.

Τα πλάνα από τη σύλληψη του Τάιρ Νίκολς, 29 ετών, δείχνουν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του για ώρα από πέντε αστυνομικούς, όλους μαύρους, έπειτα από έλεγχο, που θεωρητικά θα ήταν ρουτίνας, στη μεγαλούπολη του Τενεσί την 7η Ιανουαρίου.

Μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας), μερικές δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν «χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη». Έκλεισαν οδικό άξονα της πόλης, προκαλώντας μποτιλιάρισμα.

«Αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ απόψε επειδή η οικογένεια (του Τάιρ Νίκολς) μας κάλεσε αν διαδηλώσουμε, να διαδηλώσουμε ειρηνικά», είπε ο Ελ Τζέι Έιμπραχαμ, ακτιβιστής.

I don’t think I can consume much more of the #TyreNichols video.



Hearing him scream “MOM” sent chills down my spine.



I am praying for his mother, loved ones and the city of #Memphis. 🙏🏽



⚠️WARNING: GRAPHIC VIDEO ⚠️ pic.twitter.com/Orkd7fLkWb