Κρούγκμαν: Πολύ κακή ιδέα τα σχέδια για κοινό νόμισμα Βραζιλίας-Αργεντινής

H δημιουργία μιας κοινής νομισματικής ένωσης μεταξύ Αργεντινής και Βραζιλίας είναι μια «φριχτή ιδέα» που θα μπορούσε να ονειρευτεί μόνο κάποιος με περιορισμένη κατανόηση των οικονομικών, τόνισε ο Πολ Κρούγκμαν.

«Ένα κοινό νόμισμα μπορεί να έχει νόημα μεταξύ οικονομιών που η κάθε μία είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της άλλης και είναι αρκετά όμοιες ώστε να μην αντιμετωπίζουν μεγάλα ασύμετρα σοκ» έγραψε στο Twitter ο νομπελίστας οικονομολόγος.

Μολονότι είναι γείτονες και εμπορικοί εταίροι, η Βραζιλία στέλνει μόλις το 4,2% των εξαγωγών της στην Αργεντινή, ενώ οι εξαγωγές της Αργεντινής στη Βραζιλία φτάνουν στο 15% του συνόλου των εξαγωγών της, σημείωσε ο Κρούγκμαν.

Ο ίδιος επισήμανε επίσης ότι οι εμπορικές δομές των δύο χωρών διαφέρουν σημαντικά, με τις εξαγωγές της Αργεντινής να αποτελούνται κυρίως από γεωργικά προϊόντα και πάνω από τις μισές εξαγωγές της Βραζιλίας να αφορούν μεταποιημένα προϊόντα και καύσιμα.

«Οπότε σοκ στην παγκόσμια οικονομία θα προκαλέσουν πιθανότατα μεγάλες αλλαγές στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας» προειδοποίησε ο Κρούγκμαν.

