Ερντογάν: Δεν αντέδρασαν τόσο γρήγορα οι υπηρεσίες στον σεισμό

Η απόκριση των τουρκικών αρχών στους τεράστιους σεισμούς στο νότο της χώρας δεν είναι τόσο γρήγορη όσο ήθελε η κυβέρνηση, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών στη χώρα έχει ανέλθει στις 19.388.

Οπως μεταδίδει το Reuters, μιλώντας στην επαρχία Adiyaman, η οποία επίσης επλήγη από τους σεισμούς, ο Ερντογάν είπε ότι κάποιοι ληστεύουν αγορές και επιτίθενται σε επιχειρήσεις, προσθέτοντας ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στην περιοχή θα επιτρέψει στο κράτος να επιβάλει τις απαραίτητες κυρώσεις.

Εκατοντάδες χιλιάδες άστεγοι σε Τουρκία και Συρία βρίσκονται αντιμέτωποι με το δριμύ ψύχος, την πείνα και την απελπισία, μετά τους σεισμούς, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν επιζώντες από τα χαλάσματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει.

Σε Τουρκία και Συρία ξεπέρασαν τις 21.500 οι νεκροί από τον σεισμό της Δευτέρας ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 78.000 και αυξάνονται.

Two earthquakes, centered in Kahramanmaras, hit southern Türkiye



Search and rescue efforts continues in Hatay, one of the worst hit among 10 provinces



Described as the "disaster of the century" quakes caused great destruction, were photographed from air https://t.co/HqU62FsL4b pic.twitter.com/gUzIijbDUk