Ερευνες στα ερείπια: Τα θαύματα στην Τουρκία συνεχίζονται

Ο θρήνος αντηχεί, η οργή για την κρατική ολιγωρία και τα εγκληματική κατασκευαστικά λάθη φουντώνει, αλλά ολόκληρες οικογένειες ανασύρονται εν ζωή από τα ερείπια, και τα θαύματα συνεχίζονται έκτη ημέρα μετά τον σεισμό που πλεόν είναι η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή στην ιστορία της Τουρκίας.

Φίλοι και συγγενείς στέκονται με αγωνία μπροστά στα χαλάσματα πιστεύοντας ότι θα ξαναδούν ζωντανή την 24χρονη αθλήτρια για τη διάσωση της οποίας κλήθηκε ως πλέον εξειδικευμένη η ΕΜΑΚ στην Αντιόχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 133 ώρες μετά την καταστροφή, η 24χρονη έστειλε σήμα κινδύνου με sms λέγοντας ότι βρίσκεται στο κενό κάτω από τη σκάλα του διαμερίσματος της πολυκατοικίας 6 ορόφων που έχει ισοπεδωθεί. Σύμφωνα με την τελευταία πληροφορία της ΕΡΤ, στο ίδιο βουνό από χαλάσματα αλλά σε άλλο σημείο υπήρξαν ίχνη ζωής μικρού αγοριού, όπως είπε ο πατέρας του.

Επιχειρούν 25 διασώστες από την 1η και 2η ΕΜΑΚ, 5 άτομα ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΚΑΒ, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ένα σωστικό συνεργείο από τη Βραζιλία και δύο από την Τουρκία. Τα γεώφωνα εντόπισαν ήχους, ενώ τα σκυλιά οσμίστηκαν ίχνη ζωής, μεταδόθηκε νωρίτερα.

Τα συνεργεία διάσωσης το Σάββατο ανέσυραν περισσότερους επιζώντες από κτίρια που γκρεμίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων οικογενειών, παρά τις ελπίδες που εξασθενούν καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τις 25.000.

Νωρίτερα, στην επαρχία Χατάι, ανασύρθηκε η 7χρονη Μπελέν, που είχε παγιδευτεί για 131 ώρες.

Δραματικές διασώσεις μεταδίδονται από την τουρκική τηλεόραση, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης της οικογένειας Ναρλί στο κέντρο του Καχραμανμαράς, 133 ώρες μετά τον σεισμό. Πρώτη σώθηκε η 12χρονη Νεχίρ και μετά και οι δύο γονείς της.

Aκολούθησε νωρίτερα η διάσωση πενταμελούς οικογένειας στην πόλη Nurdagi, στην επαρχία Γκαζιαντέπ. Οι διασώστες επευφημούσαν και φώναζαν: «Ο Θεός είναι μεγάλος» καθώς το τελευταίο μέλος της οικογένειας, ο πατέρας, μεταφέρθηκε σε ασφάλεια.

Η Αλιγιέ Νταγλί, μόλις δύο ετών, διασώθηκε 133 ώρες έπειτα από τον σεισμό.

Μια ώρα νωρίτερα, η 4χρονη Σενγκούλ και ο πατέρας της ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα.

Ωστόσο, τα χειροκροτήματα πάγωσαν όταν ξημερώματα Σαββάτου ανασύρθηκε ζωντανή 13χρονη αλλά σε λίγα λεπτά άφησε την τελευταία της πνοή, στην επαρχία Χατάι.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τον σεισμό ως την «καταστροφή του αιώνα» και είπε ότι είχε επηρεάσει μια περιοχή διαμέτρου 500 χιλιομέτρων που φιλοξενεί 13,5 εκατομμύρια ανθρώπους στην Τουρκία και άγνωστο αριθμό στη Συρία.

«Σε ορισμένα σημεία των οικισμών μας κοντά στη γραμμή του ρήγματος μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν καμία πέτρα δεν έμεινε όρθια», είπε από το Ντιγιαρμπακίρ.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ