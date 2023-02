Μείωση επιτοκίων στην Τουρκία βλέπει η JP Morgan

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας ενδεχομένως θα μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε να στηρίξει την οικονομία μετά τους πολύνεκρους σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Η JP Morgan προβλέπει ότι η κεντρική τράπεζα θα ρίξει το βασικό της επιτόκιο κατά μια ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα, στο 8%, μεταδίδει ο Guardian.

