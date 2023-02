Ναβάλνι: Να παραδώσουμε την Κριμαία στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι έδωσε στη δημοσιότητα τις αρχές της πολιτικής του πλατφόρμας με την ονομασία «15 σημεία του Ρώσου πολίτη που επιθυμεί το καλό για τη χώρα του». Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ρώσου πολιτικού και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ομάδα του.

Στο κείμενό του ο Ναβάλνι για πρώτη φορά ζητά ευθέως να επιστραφεί η προσαρτηθείσα Κριμαία στην Ουκρανία ενώ τάσσεται υπέρ της καταβολής αποζημιώσεων στο Κίεβο και υπέρ της έρευνας περί εγκλημάτων πολέμου που διαπράχθηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο φυλακισμένος πολιτικός ζητά να επιστρέψει η Ρωσία στα σύνορα του 1991, τα οποία είχε αναγνωρίσει η Ρωσία.

«Αυτά τα σύνορα η Ρωσία πρέπει να τα αναγνωρίσει και τώρα. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει τίποτα να συζητηθεί. Σχεδόν όλα τα σύνορα στον κόσμο είναι τυχαία και προκαλούν τη δυσαρέσκεια κάποιων. Όμως, δεν μπορείς να πολεμάς για να τα αλλάξεις τον 21ο αιώνα. Διαφορετικά ο κόσμος θα βυθιστεί στο χάος», γράφει.

Ο Ναβάλνι θεωρεί ότι είναι αναγκαίο η Ρωσία να δώσει τη δυνατότητα στην Ουκρανία να αναπτυχθεί όπως θέλει ο λαός της, να σταματήσει η επίθεση και να αποσύρει όλα τα ρωσικά στρατεύματα από το έδαφος μιας ξένης χώρας. Εκτός των άλλων, προτείνει από κοινού με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τη Βρετανία να αναζητηθούν αποδεκτοί τρόποι αποζημίωσης για τις ζημιές που έχουν προκληθεί στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα με μειούμενο πληθυσμό και την επαρχία της που πεθαίνει. Ο ιμπεριαλισμός και η παρόρμηση για κατάληψη εδαφών είναι ο πιο επιζήμιος και καταστροφικός δρόμος. Η κυβέρνηση της Ρωσίας με τα ίδια της τα χέρια καταστρέφει το μέλλον της με σκοπό να φαίνεται πιο μεγάλη στον χάρτη. Αλλά η Ρωσία είναι και έτσι μεγάλη», γράφει ο Ναβάλνι.

Ο Ναβάλνι τάσσεται υπέρ του ευρωπαϊκού δρόμου ανάπτυξης της Ρωσίας, της ψήφισης νέου Συντάγματος που θα ενισχύει τον ρόλο του κοινοβουλίου.

14. We need to establish a parliamentary republic based on the alternation of power through fair elections, independent courts, federalism, local self-governance, complete economic freedom and social justice.