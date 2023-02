Κλιμακώνει την κόντρα με το ρωσικό ΥΠΑΜ η Wagner

Ο αρχηγός των Ρώσων μισθοφόρων της Wagner Γιεβγκένι Πριγκόζιν πέρασε σε νέο επίπεδο σκληρής αντιπαράθεσης με την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, δημοσιεύοντας αποκρουστικές φωτογραφίες με πτώματα δεκάδων μαχητών του που σκοτώθηκαν -όπως είπε- επειδή δεν είχαν πυρομαχικά.

Ο Πριγκόζιν, ιδρυτής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner που πολεμά για λογαριασμό της Μόσχας στην Ουκρανία, κατηγόρησε αυτή την εβδομάδα επανειλημμένα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ότι σκόπιμα στερεί πυρομαχικά από τους μαχητές του σ' αυτό που αποκάλεσε προδοτική προσπάθεια να καταστραφεί η Wagner.

Το υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή που εξέδωσε αργά χθες βράδυ, ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «εντελώς αναληθείς» και -χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τον Πριγκόζιν- στηλίτευσε διασπαστικές κινήσεις που λειτουργούν «αποκλειστικά προς όφελος του εχθρού».

Απτόητος ο Πριγκόζιν επέτεινε σήμερα Τετάρτη τους ισχυρισμούς του, προβαίνοντας σε μια ασυνήθιστη ενέργεια και δίνοντας στη δημοσιότητα φωτογραφία δεκάδων νεκρών μαχητών του που κείτονταν πεσμένοι στο παγωμένο έδαφος της ανατολικής Ουκρανίας, όπου η Wagner μάχεται προσπαθώντας να καταλάβει τη μικρή ουκρανική πόλη Μπαχμούτ.

The head of Russia's Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin, published a photo reportedly showing the bodies of Wagnerovites that were killed in combat within 24 hours in Bakhmut. pic.twitter.com/SJmdttUPZn