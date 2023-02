Γροθιά στο στομάχι τα φέρετρα με μετανάστες στη Ν. Ιταλία

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν ανακοίνωσε σήμερα ότι 80 Αφγανοί υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο της Κυριακής στις νότιες ακτές της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους όταν το ξύλινο ιστιοφόρο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε βράχια και διαλύθηκε νωρίς την Κυριακή στην περιοχή Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας, καθώς επικρατούσαν θυελλώδεις άνεμοι.

«Με μεγάλη θλίψη, μάθαμε ότι 80 Αφγανοί πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, που ταξίδευαν από την Τουρκία στην Ιταλία με ξύλινο σκάφος, πνίγηκαν στη νότια θάλασσα της Ιταλίας», ανέφερε το αφγανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν προσεύχεται για συγχώρεση για τους μάρτυρες (νεκρούς) και υπομονή για τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων, προτρέποντας όλους τους πολίτες να αποφεύγουν να ταξιδεύουν σε ξένες χώρες μέσω της παράτυπης μετανάστευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται η ονομασία που έχουν δώσει οι Ταλιμπάν στην κυβέρνησή τους.

Rescue teams worked on the shores of Steccato di Cutro, a seaside resort on the eastern coast of Calabria, two days after a wooden sailboat carrying migrants to Europe smashed onto rocks in stormy weather off southern Italy https://t.co/et7kUw4JAP pic.twitter.com/pU5cHdEi50

Στο περιθώριο συναντήσεών του στις Βρυξέλλες, ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολοπμρίτζιντα, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε σήμερα στο μεταναστευτικό και στην πολιτική της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, την ίδια ώρα που η σοκαριστική εικόνα με τα φέρετρα πνιγμένων μεταναστών έκανε τον γύρο του κόσμου και η Λάουρα Μπολντρίνι, πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλίας, χαρακτήρισε τη ζοφερή εικόνα ως «γροθιά στο στομάχι».

«Φέτος θα εργαστούμε με στόχο να έρθουν στην χώρα μας σχεδόν 500 χιλιάδες νόμιμοι μετανάστες. Είναι κάτι που μπορεί να οργανωθεί με πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες, προς στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός. «Το να εργαστούμε για να στηρίξουμε τις νόμιμες ροές είναι ο σωστός δρόμος. Εδώ και πολλά χρόνια τα σχέδια που αφορούν τις νόμιμες ροές, δεν εφαρμόζονται. Όσο περισσότεροι μετανάστες αναχωρούν με τα πλεούμενα των διακινητών, τόσο περισσότεροι χάνουν την ζωή τους», πρόσθεσε.

«Η Ιταλία έκανε ό,τι μπορούσε, το δείχνουν οι αριθμοί, αλλά τώρα το θέμα πρέπει να τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παράνομη μετανάστευση είναι εχθρός της νόμιμης και εμείς δεν είμαστε κατά της μετανάστευσης, αλλά κατά της παρανομίας», ολοκλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας.

Συγγενείς των θυμάτων ναυαγίου σκάφους που μετέφερε μετανάστες το οποίο διαλύθηκε στις φουρτουνιασμένες θάλασσες στα ανοιχτά της Ιταλίας, έφτασαν σήμερα στη νότια πόλη Κροτόνε για να θρηνήσουν τους νεκρούς τους , οι οποίοι βρίσκονταν μέσα σε φέρετρα, σε ένα αθλητικό κέντρο, με λουλούδια και κεριά να κοσμούν μεταλλικά κιγκλιδώματα έξω από το κτίριο.

Η αστυνομία ζήτησε από ορισμένους συγγενείς να ταυτοποιήσουν επίσημα τα πτώματα των αγαπημένων τους, καθώς οι έρευνες για θύματα του ναυαγίου συνεχίστηκαν γύρω από την κοντινή παραλία Στεκάτο ντι Κούτρο, ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στις ανατολικές ακτές της Καλαβρίας, όπου το ξύλινο σκάφος βυθίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Η αστυνομία μας έδειξε τις φωτογραφίες και είπε: «Είναι η οικογένειά σας;» και έπρεπε να απαντήσουμε, ναι ή όχι», είπε ο Άλαν, ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής που ταξίδεψε στο Κροτόνε από τη γερμανική πόλη Γκελζενκίρχεν.

Η θεία του Άλαν βρέθηκε νεκρή, μαζί με τρία από τα παιδιά της. Ένα τέταρτο παιδί εξακολουθούσε να αγνοείται, ενώ ο σύζυγός της επέζησε από το ναυάγιο.

«Πράγματι, είδα τη θεία μου και τις δύο κόρες της», είπε ο Άλαν, ξεσπώντας σε κλάματα καθώς μιλούσε έξω από το αθλητικό κέντρο Παλαμιλόνε.

Το ναυάγιο άφησε πίσω του τουλάχιστον 64 νεκρούς, ενώ 80 άνθρωποι επέζησαν, αλλά η αστυνομία πιστεύει ότι μέχρι και 200 μετανάστες ενδέχεται να επέβαιναν στο σκάφος, το οποίο είχε αποπλεύσει με προορισμό την Ιταλία από την Σμύρνη στην Τουρκία.

Οι διασώστες ανέφεραν ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες προέρχονταν από το Αφγανιστάν, ενώ οι υπόλοιποι από χώρες όπως το Ιράν και η Συρία.

Ο Ναμπί Ναμπιζάντα, 28 ετών, αφγανικής καταγωγής, ταξίδεψε από το Άμστερνταμ στο Κροτόνε για να μάθει για την τύχη της θείας του, του θείου του και των τριών τους παιδιών, δύο αγόρια και ένα κορίτσι, φωτογραφίες των οποίων έδειξε από το τηλέφωνό του.

Deaths from a refugee shipwreck off Italy rose to 64, including 14 children. Most were from Afghanistan.



One boy lost his entire family.



Over 20,000 people have died in the Mediterranean since 2014. The EU has ended rescues, which @HRW calls a deliberate "let them die" policy. pic.twitter.com/v8DVMBVCHK