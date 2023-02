Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε κέρδη για πρώτη φορά από το 2019

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε κέρδη προ φόρων 7,5 εκατ. λίρες (8,55 εκατ. ευρώ) τη σεζόν 2021-22, ενώ τα συνολικά έσοδα του συλλόγου ανέβηκαν κατά 107 εκατ. λίρες (121,4 εκατ. ευρώ), στα 594 εκατ. λίρες (674 εκατ. ευρώ).

Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22, οι «κόκκινοι» έπαιξαν 63 παιχνίδια (κέρδισαν το Κύπελλο Αγγλίας και το Carabao Cup, ενώ έφτασαν αλλά έχασαν τον τελικό του Champions League). Έχουν καταγράψει κέρδη για πρώτη φορά από το 2018-19, παρά την αύξηση των διοικητικών δαπανών κατά 69 εκατ. λίρες (78,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα έσοδα «της ημέρας του αγώνα» αυξήθηκαν κατά 83 εκατ. λίρες (94,2 εκατ. ευρώ) στα 86 εκατ. λίρες (97,6 εκατ. ευρώ), καθώς οι φίλαθλοι επέστρεψαν μετά την πανδημία της Covid-19.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Λίβερπουλ, Άντι Χιουζ, δήλωσε ότι «αν και αυτοί οι αριθμοί φαίνονται παράξενοι, είναι αποτέλεσμα από τον αντίκτυπο της πανδημίας στις προηγούμενες περιόδους. Λειτουργούμε ως βιώσιμος σύλλογος, και αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος από οικονομική άποψη».

Liverpool Football Club has today filed its consolidated financial accounts for the year to May 31, 2022.