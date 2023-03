Γεωργία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις για τον «ρωσικό νόμο»

Η αστυνομία στην πρώην σοβιετική δημοκρατία της Γεωργίας έκανε νωρίς σήμερα το πρωί χρήση δακρυγόνων, αντλιών νερού και χειροβομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσει μια διαδήλωση που πραγματοποιούνταν μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι κατά του νομοσχεδίου περί "ξένων πρακτόρων", το οποίο ενέκρινε χθες Τρίτη σε πρώτη ανάγνωση η γεωργιανή βουλή.

Λίγες ώρες νωρίτερα η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές κάποιοι από τους οποίους πέταγαν βόμβες μολότωφ και πέτρες, ενώ ορισμένοι είχαν ξηλώσει τους μεταλλικούς φράχτες που υπάρχουν έξω από τη βουλή για να κρατούν μακριά το πλήθος.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν έκκληση για νέες διαδηλώσεις αργότερα σήμερα, ημέρα αργίας στη χώρα για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, και στη 13:00 ώρα Ελλάδος αναμένεται να συγκεντρωθεί πολυάριθμο πλήθος έξω απο το κοινοβούλιο.

'Οπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 66 ανθρώπους στη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων, που ξέσπασαν μετά την ψηφοφορία στη Βουλή όταν διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της βουλής με σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και φώναζαν: "Όχι στη ρωσική νομοθεσία", ενώ, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, "περίπου 50 αστυνομικοί" τραυματίστηκαν.

