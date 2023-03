Νέες βίαιες συγκρούσεις στη Γαλλία

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στη δυτική Γαλλία, ενώ παραμένει έκρυθμη η κατάσταση στον απόηχο των πανεθνικών κινητοποίησεων ενάντια στο συνταξιοδοτικό που οδήγησαν και στην ακύρωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στο Παρίσι.

«Ενώ η χώρα ξεσηκώνεται για να υπερασπιστεί τις συντάξεις, εμείς ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε το αγαθό του νερού», είπαν διαδηλωτές που κρατούσαν πανό με σύνθημα «Όχι στις δεξαμενές, ευχαριστώ» (Bassines non merci) στο Saite-Soline.

Το εργοτάξιο της περιοχής μετατράπηκε σε πεδίο μάχης μεταξύ ακτιβιστών που εκτόξευαν εκρηκτικά και 3.000 αστυνομικών.

🇫🇷 French security forces again clashed with protesters Saturday as campaigners sought to stop the construction of reservoirs for the agricultural industry in the southwest of the country, AFP correspondents said.

