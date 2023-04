Πανέτα (ΕΚΤ): Προσοχή στην επίδραση των κερδών στον πληθωρισμό

Τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στον πληθωρισμό από ό,τι γενικά αναγνωρίζεται, παραδέχεται σε πρόσφατη συνέντευξη στους New York Times, ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.

«Υπάρχει πολλή συζήτηση για την αύξηση των μισθών», είπε ο Iταλός κεντρικός τραπεζίτης. «Αλλά μάλλον δεν δίνουμε επαρκή προσοχή στο άλλο συστατικό του εισοδήματος – δηλαδή στα κέρδη».

Υπάρχουν τομείς όπου «το κόστος εισροών μειώνεται ενώ οι τιμές λιανικής αυξάνονται και τα εταιρικά κέρδη αυξάνονται επίσης», είπε ο Πανέτα. «Έτσι, αυτό αρκεί για να ανησυχούμε ως κεντρικοί τραπεζίτες ότι θα μπορούσε να υπάρξει αύξηση του πληθωρισμού λόγω της αύξησης των κερδών».

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να αυξάνουν τις τιμές λόγω υψηλότερου κόστους εισροών τώρα ή εν αναμονή μελλοντικών αυξήσεων του κόστους ή επειδή έχουν ισχύ στην αγορά που τους επιτρέπει να αυξάνουν τις τιμές χωρίς να υποστούν απώλεια ζήτησης, πρόσθεσε.

Companies’ rising profit margins could be contributing to persistent inflation, says Executive Board member Fabio Panetta in an interview with The New York Times.



Read the full article https://t.co/hX6vt6OUDS pic.twitter.com/CVP09fjhX3