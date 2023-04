Ελον Μασκ: Θέμα χρόνου η χρεοκοπία των ΗΠΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και του Twitter, Έλον Μασκ, ο οποίος ζητούσε μειώσεις των δαπανών της κυβέρνησης των ΗΠΑ, υποστήριξε σήμερα ότι η χρεοκοπία είναι απλώς θέμα χρόνου.

«Δεδομένων των ομοσπονδιακών δαπανών, είναι θέμα το πότε, και όχι το εάν, θα χρεοκοπήσουμε», έγραψε ο Μασκ απαντώντας σε ανάρτηση του Λευκού Οίκου στο Twitter ότι το σχέδιο των Ρεπουμπλικανών μπορεί να είναι η χρεοκοπία των ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κέβιν ΜακΚάρθι, προειδοποίησε σε ομιλία του ότι το χρέος των ΗΠΑ δεν είναι βιώσιμο και αποτελεί απειλή για το έθνος. Είπε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να χρεοκοπήσει επιτιθέμενος στον Πρόεδρο Μπάιντεν επειδή αρνήθηκε να διαπραγματευτεί μέτρα μείωσης δαπανών.

Ο ΜακΚάρθι πρόσθεσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα ψηφίσει σύντομα νομοσχέδιο για την αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους έως το 2023.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προέτρεψε τους Ρεπουμπλικάνους να δημοσιοποιήσουν πρώτα τον προτεινόμενο προϋπολογισμό τους, με τον Λευκό Οίκο να τονίζει ότι δεν θα διαπραγματευτεί το ανώτατο όριο του χρέους έως ότου δημοσιοποιήσουν την αντιπρότασή τους στο δημοσιονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο.

Given Federal expenditures, it is a matter of when, not if, we default