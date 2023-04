Ζελένσκι: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε μουσείο στην Αν. Ουκρανία

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν μουσείο στο κέντρο της πόλης Κουπιάνσκ στην ανατολική Ουκρανία κατά τη διάρκεια επίθεσης σήμερα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, δέκα ακόμα να τραυματιστούν και άλλοι να θαφτούν κάτω από τα χαλάσματα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έως τώρα γνωρίζουμε για ένα νεκρό εργαζόμενο στο μουσείο και 10 τραυματίες. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι κάτω από τα χαλάσματα. Η ανάκαμψη από τους βομβαρδισμούς συνεχίζεται. Σε αυτό συμμετέχουν όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε μήνυμα στο Telegram.

Ο προσωπάρχης του προέδρου και ο περιφερειακός κυβερνήτης δήλωσαν ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από ρωσικό πύραυλο S-300. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοθετεί εσκεμμένα αμάχους στην εισβολή της στην Ουκρανία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, έχει αναγκάσει εκατομμύρια κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και έχει καταστρέψει ολόκληρες πόλεις.

Ο Ζελένσκι ανάρτησε βίντεο με κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές ενώ χαλάσματα καλύπτουν τον δρόμο. Τα παράθυρά έχουν σπάσει ενώ ένα μέρος της τοιχοποιίας και της οροφής έχει καταστραφεί.

The missile hit a local history museum, killing one of its employees and wounding at least ten more people, President Volodymyr Zelensky reported.



At least two more people remain under the rubble as the rescue operation is ongoing.



