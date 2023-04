Ζελένσκι: Ενας νεκρός από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Μικολάιβ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τις ζημιές που προκλήθηκαν από ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στην πόλη Μικολάιβ.

Συγκεκριμένα η Μόσχα φαίνεται να βομβάρδισε την πόλη με τέσσερις πυραύλους Kalibr που εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Τα όπλα στόχευαν σε ιδιωτικές κατοικίες, ένα ιστορικό κτίριο και ένα πολυώροφο κτίριο. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό για 1 νεκρό και 23 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Η χώρα-εισβολέας δεν παύει ποτέ να αποδεικνύει ότι ο κύριος στόχος αυτού του πολέμου είναι ο τρόμος και η καταστροφή των Ουκρανών και κάθε τι ουκρανικού, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

⚡️ Volodymyr Zelenskyi posted a video on the consequences of the russian shelling of Mykolaiv:



“At the moment, it is known about 1 killed and 23 wounded, including a child. Eternal memory to the deceased and speedy recovery to the wounded.” pic.twitter.com/gEkxMjQGha