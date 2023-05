Ρωσία: Εκρηκτικός μηχανισμός εκτροχίασε εμπορευματική αμαξοστοιχία

Ένα «εκρηκτικός μηχανισμός» προκάλεσε σήμερα τον εκτροχιασμό εμπορευματικής αμαξοστοιχίας σε ρωσική περιφέρεια κοντά στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να προκληθούν θύματα, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, εν μέσω φόβων για ουκρανικές επιθέσεις και επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη Ρωσία.

«Εξερράγη ένας άγνωστος εκρηκτικός μηχανισμός προκαλώντας τον εκτροχιασμό ενός τρένου εμπορευμάτων. Δεν υπάρχουν θύματα», ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ο Αλεξάντρ Μπόγκομαζ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το επεισόδιο σημειώθηκε σε σιδηροδρομική γραμμή ανάμεσα στην πόλη του Μπριάνσκ και την πόλη Ουνέτσα. «Οι υπηρεσίες διάσωσης βρίσκονται επιτόπου. Η κυκλοφορία σ' αυτό το κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής έχει διακοπεί», πρόσθεσε ο Μπόγκομαζ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, το σημείο του εκτροχιασμού απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Smart actions. #Russian freight train with oil products in the #Bryansk region.#RussiaIsLosing pic.twitter.com/HWuuGkUwYk