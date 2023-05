Βρισιές Πριγκόζιν κατά ρωσικού ΥΠΑΜ, απειλεί να αφήσει το Μπαχμούτ

Δίπλα σε δεκάδες πτώματα, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο με προσβλητικές εκφράσεις και βρισιές, στο οποίο ο ίδιος κατηγορεί τους κορυφαίους αξιωματούχους Άμυνας για τις απώλειες που υπέστησαν οι μαχητές της οργάνωσης Wagner στην Ουκρανία. Απειλεί δε να εγκαταλείψει στις 10 Μαΐου το Μπαχμούτ και να παραδώσει τις θέσεις της ομάδας του στον ρωσικό στρατό.

«Δηλώνω εκ μέρους των μαχητών της Wagner, εκ μέρους της διοίκησης της Wagner, στις 10 Μαΐου 2023 είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε θέσεις στον οικισμό του Μπαχμούτ σε μονάδες του υπουργείου Άμυνας και να αποσύρουμε ό,τι έχει απομείνει από τη Wagner σε στρατόπεδα επιμελητείας για να κλείσουμε τις πληγές μας», ανέφερε ο Πριγκόζιν σε δήλωση. «Αποσύρω τις μονάδες της Wagner από το Μπαχμούτ καθώς λόγω της έλλειψης πυρομαχικών είναι καταδικασμένες να χαθούν αναίτια».

Το ξέσπασμα του Πριγκόζιν αποτελεί κλιμάκωση στη διαμάχη του με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων Βαλερί Γκερασίμοφ, τους οποίους έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει ότι σκόπιμα δεν παρέχουν πυρομαχικά στις δυνάμεις του.

Ο Πριγκόζιν εμφανίστηκε να στέκεται δίπλα σε δεκάδες πτώματα, τα οποία είπε ότι ανήκουν σε μαχητές της Wagner. Η υπηρεσία Τύπου του δεν άφησε να ακουστούν οι προσβλητικές λέξεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος στο βίντεο. «Έχουμε έλλειψη 70% σε πολεμοφόδια. Σοϊγκού! Γκερασίμοφ! Πού είναι τα ***** πολεμοφόδια;», φωνάζει ο Πριγκόζιν στην κάμερα.

Οι υπεύθυνοι θα πάνε στην κόλαση, φώναξε ο Πριγκόζιν, πριν δηλώσει ότι οι απώλειες της Wagner θα ήταν πέντε φορές μικρότερες, εάν είχε επαρκή εφόδια. «Αυτά είναι παιδιά της Wagner που πέθαναν σήμερα. Το αίμα τους είναι ακόμα νωπό», δήλωσε ο Πριγκόζιν, δείχνοντας τα πτώματα γύρω του. «Ήρθαν εδώ ως εθελοντές και πεθαίνουν για να μπορείτε εσείς να στρογγυλοκάθεστε στα γραφεία σας».

Ο Πριγκόζιν, του οποίου η οργάνωση Wagner αποτελεί την αιχμή του δόρατος στη ρωσική επίθεση που διαρκεί μήνες στην πόλη Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας, ξεκίνησε πέρυσι μια δημόσια διαμάχη με τους επικεφαλής της Αμυνας, κατηγορώντας τους για ανικανότητα και ότι σκοπίμως δεν προμηθεύουν πυρομαχικά στη Wagner, λόγω προσωπικής έχθρας με τον ίδιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πριγκόζιν απείχε από δημόσιες επιθέσεις σε βάρος του Σοϊγκού, παρόλο που συνέχισε να υποστηρίζει ότι οι εσκεμμένες ελλείψεις πυρομαχικών έχουν αυξήσει τις απώλειες της Wagner.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΟ ΒΙΝΤΕΟ.

