Σε σημείο καμπής οι μετοχές των αμερικανικών τραπεζών

Το sell off των αμερικανικών τραπεζικών μετοχών απειλεί να τις ωθήσει κάτω από ένα τεχνικό όριο που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μεγαλύτερο πόνο ευρύτερα για τη Wall Street.

Με την κατάρρευση της First Republic Bank να επιδεινώνει τους φόβους για τη φερεγγυότητα των περιφερειακών τραπεζών, οι επενδυτές έχουν πουλήσει μετοχές του κλάδου, αφήνοντας τον χρηματοοικονομικό δείκτη S&P 500 στα πρόθυρα να υποχωρήσει κάτω από το ανώτατο όριο του 2007, σημειώνει το Bloomberg. Η ιστορία δείχνει ότι μετά το πιστωτικό κραχ του 2008, χρειάστηκε πάνω από μια δεκαετία για να ανακτήσει ο δείκτης το έδαφος που έχασε.

Ο χρηματοοικονομικός δείκτης είναι πάνω από το υψηλό του 2007 από τον Ιανουάριο του 2021. Εάν χάσει το όριο, θα είναι ένα δυσοίωνο μήνυμα για την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά, δήλωσε ο διευθυντής hedge-fund Jim Roppel, ιδρυτής της Roppel Capital Management.

Γιατί; Διότι θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση στις τράπεζες να διατηρήσουν κεφάλαια και να περιορίσουν τον δανεισμό, προσθέτοντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη κινδυνεύει από ύφεση μετά τις απότομες αυξήσεις των επιτοκίων της Federal Reserve τους τελευταίους 14 μήνες.

«Δεν μπορείς να έχεις ανοδική αγορά, αν πέφτουν οι μετοχές των τραπεζών», είπε ο Roppel, ο οποίος είναι μακροπρόθεσμος ταύρος αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυρίως με μετρητά.

Άγρια εβδομάδα

Οι ανησυχίες για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος οδήγησαν σε μια θυελλώδη εβδομάδα καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν επιθετικά εναντίον των μετοχών. Ενώ οι τιμές των μετοχών ανέκαμψαν την Παρασκευή, εν μέσω εικασιών ότι οι πωλήσεις ήταν υπερβολικές, πολλές μετοχές είχαν τεράστιες απώλειες, με τη Western Alliance Bancorp να βυθίζεται 27% την περασμένη εβδομάδα και την PacWest Bancorp να πέφτει 43%.

Μεμονωμένοι επενδυτές -οι οποίοι ήταν μερικοί από τους πιο αξιόπιστους αγοραστές στις πτώσεις της αγοράς το 2020 και το 2021- μάζεψαν ορισμένες τραπεζικές μετοχές εν μέσω της καταστροφής. Την εβδομάδα έως την Τετάρτη, ήταν καθαροί αγοραστές σε μετοχές των Bank of America Corp., Truist Financial Corp. και SoFi Technologies Inc., δείχνουν στοιχεία.

Ωστόσο, υπάρχει συνεχής ανησυχία στη Wall Street ότι η συνεχιζόμενη αναταραχή μεταξύ των περιφερειακών τραπεζών θα μπορούσε να πυροδοτήσει αυστηροποίηση του δανεισμού. Στην πραγματικότητα, οι traders εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα μπορούσαν να είναι τόσο μεγάλα ώστε ενίσχυσαν τα στοιχήματα ότι η Fed -η οποία μόλις έδειξε ότι η αύξηση των επιτοκίων της Τετάρτης μπορεί να είναι η τελευταία της- θα αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική τον Ιούλιο, για να τονώσει την οικονομία.

Ακόμα κι έτσι, η Nancy Tengler, επικεφαλής επενδύσεων της Laffer Tengler Investments, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να επιστρέψουμε σε μετοχές από καταπατημένες τράπεζες. Αντίθετα, έχει επικεντρωθεί στην τεχνολογία και τις μετοχές που σχετίζονται με τους καταναλωτές, οι οποίες θα επωφεληθούν από την πτώση των επιτοκίων, αν και η εταιρεία της πρόσθεσε μετοχές της PNC Financial Services Group Inc. αφού σημείωσε ισχυρή αύξηση κερδών και αυξανόμενες καταθέσεις.

«Δεν είναι έξυπνο να κυνηγάς κάποιες από αυτές τις άλλες τραπεζικές μετοχές», είπε ο Tengler. «Πρέπει να αφήσεις το μαχαίρι να πέσει».

Η ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς της Παρασκευής τροφοδοτήθηκε από την ισχυρότερη από την αναμενόμενη μηνιαία έκθεση για τις θέσεις εργασίας για τον Απρίλιο, η οποία μετριάστηκε από τους φόβους για ύφεση. Ωστόσο, ενώ το ράλι 1,9% του S&P εξάλειψε το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης της περασμένης εβδομάδας στον γενικό δείκτη αναφοράς, οι χρηματοοικονομικές μετοχές του δείκτη έχασαν 2,7% στις πέντε συνεδριάσεις.

Ο Scott Colyer, διευθύνων σύμβουλος της Advisors Asset Management, δήλωσε ότι ο S&P 500 θα πρέπει να πέσει στα 3.600 ή χαμηλότερα για να γίνει πιο αισιόδοξος για τις μετοχές, καθώς οι αποτιμήσεις παραμένουν ακριβές. Έκλεισε περίπου στις 4.136 την Παρασκευή.