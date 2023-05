Ελον Μασκ: Το Twitter αρχίζει να κλείνει ανενεργά accounts

Ο διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Έλον Μασκ, σε ανάρτησή του τη Δευτέρα ενημέρωσε ότι η εταιρεία μειώνει τον αριθμό των λογαριασμών αφαιρώντας τους ανενεργούς.

«Καθαρίζουμε λογαριασμούς που δεν έχουν καθόλου δραστηριότητα εδώ και αρκετά χρόνια, οπότε πιθανότατα θα δείτε μείωση του αριθμού των followers», είπε ο Μασκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ενημέρωση έρχεται αφού ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε προηγουμένως ότι η εταιρεία θα κάνει σημαντικά updates αυτόν τον μήνα.

