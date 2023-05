Αύξηση μισθών 45% για 700.000 δημόσιους υπαλλήλους υπόσχεται ο Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε αύξηση μισθών για 700.000 εργαζομένους του δημόσιου τομέα, δίνοντας μία τελευταία υπόσχεση πριν από τις εκλογές αυτού του Σαββατοκύριακου.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο θα πάρουν αύξηση μισθών κατά 45%, δήλωσε ο Ερντογάν σήμερα Τρίτη, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εισέρχεται στην τελική της ευθεία.

Ο πρόεδρος θα πάει ενάντια στον Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου, ο οποίος εκπροσωπεί μια εξακομματική συμμαχία της αντιπολίτευσης, στην προεδρική ψηφοφορία της Κυριακής, η οποία σύμφωνα με πολλούς αναλυτές είναι μία από τις πιο σημαντικές από τότε που ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία πριν από δύο δεκαετίες.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε δώρα τις τελευταίες εβδομάδες που περιλαμβάνουν ένα μήνα δωρεάν φυσικού αερίου, 10 GB δωρεάν Ιnternet για φοιτητές και αυξήσεις κατώτατου μισθού.

Μόλις μία εβδομάδα πριν από την ημέρα των εκλογών στην Τουρκία, η εταιρεία δημοσκοπήσεων ΜΑΚ, παρά την επίσημη απαγόρευση, θεωρεί ότι η δυναμική κινείται προς την αντιπολίτευση και ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα κερδίσει οριστικά στον πρώτο γύρο.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

Σχετικά με τις κοινοβουλευτικές εκλογές παρατηρείται ενίσχυση των δύο μεγάλων κομμάτων:

