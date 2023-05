Τραπεζικό ράλι στην Τουρκία, ποντάρουν στον Κιλιτσντάρογλου

Οι τουρκικές τράπεζες έκαναν ράλι για δεύτερη μέρα σήμερα, καθώς ορισμένοι επενδυτές στοιχηματίζουν σε νίκη της αντιπολίτευσης στις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Ο δείκτης Borsa Istanbul Banks σημείωσε άνοδο έως και 6,5%, ανεβάζοντας την άνοδό του αυτή την εβδομάδα στο 14%, στη μεγαλύτερη διήμερη άνοδο από τις 17 Οκτωβρίου, σημειώνει το Bloomberg.

Η Turkiye Is Bankasi AS είναι σε ρόλο οδηγού καθώς η τράπεζα, στην οποία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP κατέχει μερίδιο 28%, κατέγραψε κέρδη 18% τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο όμιλος Koc Holding AS σημείωσε άνοδο σχεδόν 15%.

«Οι προσδοκίες των επενδυτών για νίκη στον πρώτο γύρο του υποψηφίου της αντιπολίτευσης -ο οποίος υποσχέθηκε επιστροφή στις ορθόδοξες νομισματικές πολιτικές καθώς και αλλαγές στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας- φαίνεται να έχουν αυξηθεί», δήλωσε ο Gokhan Uskuay, διαχειριστής κεφαλαίων στην Allbatross Portföy. «Αυτή η προοπτική ενισχύει ιδιαίτερα τις τραπεζικές μετοχές και τις εταιρείες χαρτοφυλακίου».

Το μερίδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP στην Isbank κληροδοτήθηκε από τον ιδρυτή της χώρας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη διαθήκη του.